يصل لـ150 ألفًا.. «التنمية الاجتماعية» يكشف شروط الحصول على تمويل السيارات

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط وإجراءات الحصول على تمويل السيارات بحد أقصى 150 ألف ريال وهو منتج تمويلي يدعم ممارسي العمل الحر عبر منتج نفاذ.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل، ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية؛ حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن شروط الحصول على تمويل السيارات تتمثل فيما يلي:

1-أن يكون طالب التمويل سعودي/ ــــــة الجنسية.

2-ألا يقل العمر عن 20عام هجريًّا ولا يزيد عمر العميل أو الكفيل على 60 عامًا هجريًّا عند التقديم للمدنيين و65 عامًا هجريًّا للمتقاعدين.

3-ألا يكون طالب التمويل مدينًا لبنك التنمية الاجتماعية بقرض آخر.

4- ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال.

5- أن يقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل.

6- اجتياز الفحص الائتماني.

7- ألا تتجاوز مدة التمويل 60 شهرًا.

8- وجود رخصة قيادة سارية المفعول.

9- عدم وجود مخالفات مرورية.

10- التسجيل في إحدى شركات توجيه المركبات المعتمدة

11- التأمين على المركبة.

وتبدأ رحلة العميل بتقديم الطلب على البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية من خلال النفاذ الموحد، ثم يتم التحقق من أهلية المستفيد إلكترونيًّا ثم استكمال النماذج المطلوبة من النظام، ثم إرسال المستندات المطلوبة إلكترونيًّا أو عبر البريد، ومن ثم يصرف البنك قيمة التمويل إلى المورد أو الوكيل.

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