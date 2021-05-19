«صحتي»: لقاح كورونا للبالغين 18 عامًا فأعلى

قال تطبيق صحتي إن العمر المسموح لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» هو ١٨ سنة فأعلى، تُحسب بالتاريخ الميلادي.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي لتطبيق صحتي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة: «لقاح اسكفورد للي عمرهم ١٦ وفوق عمري ١٧ ليش ما يحجز معي».

وكانت وزارة الصحة، أن طريقة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد هي عبر التسجيل بتطبيق صحتي والذي يمكن تحميله من خلال نظام تشغيل أندرويد من متجر جوجل بلاي، ومن خلال نظام تشغيل IOS من متجر آبل.

وأضافت وزارة الصحة بإضافة أيقونة لقاح كورونا على تطبيق صحتي ويكون ذلك من أجل التسهيل على المواطنين والمقيمين بأن يقوموا بالتسجيل للحصول على اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 12.1 مليون جرعة.

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تطبيق صحتي.. طريقة التسجيل والحصول على لقاح كورونا