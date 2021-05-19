الداخلية تكشف أعداد المواطنين المغادرين للخارج

نشرت وزارة الداخلية ‏إحصائية المغادرين من المواطنين خلال الفترة من الواحدة فجرا 5 - 10 - 1442هـ حتى الساعة الواحدة ظهرا 6 - 10 - 1442هـ، حيث بلغ إجمالي المغادرين 18675. وبلغ عدد المغادرين عبر الرحلات الجوية 4735 ، بينما بلغ مجموع المغادرين عبر المنافذ البرية 5717. وسجلت الإمارات العربية المتحدة أعلى وجهة جوية بنحو 1938 تليها مصر ب1545 ثم قطر 299 ثم الولايات المتحدة 233 والمملكة المتحدة 165. وبالنسبة للمنافذ البرية تصدر جسر الملك فهد بنحو 3362 ثم منفذ البطحاء بنحو 689.



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