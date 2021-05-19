تطوير شوارع الفنار

أعلنت أمانة جدة عن تطوير وتعديل الشوارع الرئيسية بمخطط الفنار في حي أبحر الشمالية، وأوضحت أن تطوير الشوارع تشمل مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة الطرق في أحياء أبحر الشمالية، كون أن هذه الشوارع تعتبر شريانا حيويا ورئيسيا في شمال جدة بما يخدم مبادرة إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية لتظهر شوارع جدة بمظهر جمالي يليق بالتطور العمراني.

وتعمل الأمانة على عدة مشاريع في تطوير وتعديلات الشوارع، منها توسعة شارع الأميرة البندري الفيصل، وتطوير طريق الملك سعود وطريق الحمدانية وشارع عبدالله بن أوس الأنصاري وشوارع مخطط الفيروز وشارع معاذ بن الحارث النجاري وتطوير كل من أحياء الياقوت والصواري ومخطط البحيرات.