نجاح العمرة مؤشر إيجابي للحج

أكد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عبدالرحمن الحقباني، أن نجاح موسم العمرة دليل على ارتفاع الوعي المجتمعي وتكاتف الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، ومؤشر إيجابي على قدرة الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تنظيم موسم حج يرقى لتطلعات القيادة، ويحافظ على سلامة ضيوف الرحمن وفق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في اللقاء الذي نظمه المجلس، أمس، لقطاع خدمة حجاج الداخل عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية، بمشاركة جميع أعضاء المجلس، وأمينه العام، وملاك ومدراء عموم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، والصف الثاني في المنشآت، من قادة ومسؤولين إداريين.

اشتمل اللقاء على مداخلات عديدة من ملاك ومدراء عموم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، حيث شكر الحاضرون جهود إدارة المجلس في تطوير خدمات حجاج الداخل، مؤكدين أهمية الدور الذي قام به المجلس التنسيقي في تنظيم الحج الماضي تحت إشراف الوزارة، باعتباره نموذجا ناجحا.