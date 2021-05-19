تنبيه من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة- بمشيئة الله- تضمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والعلا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 11:55 ليلًا.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع هطول أمطار رعدية بعدة مناطق غدًا الخميس بمشيئة الله.

هطول أمطار رعدية:

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًّا على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة.

رياح نشطة:

كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، تمتد إلى مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

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