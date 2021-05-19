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شكرا لقرائتكم ضبط 4 إثيوبيين مخالفين بحوزتهم 40 قارورة خمر بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19
وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية حيالهم، وأشعرت النيابة العامة اختصاصًا.
ضبط 4 إثيوبيين مخالفين بحوزتهم 40 قارورة خمر بالمدينة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على 4 أشخاص من الجنسية الإثيوبية.
ضبط 40 قارورة خمر:
وضُبط بحوزتهم 40 قارورة سعة لتر ونصف وجالون سعة 30 لترًا، جميعها مملوءة بمادة الخمر المصنع.
استكمال إجراءات الاستدلال:
كما ضُبط بحوزتهم عدد 4 حبات من الإمفيتامين المخدر، وتبين أنهم من مخالفي نظام أمن الحدود.
وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية حيالهم، وأشعرت النيابة العامة اختصاصًا.
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