ضبط 4 إثيوبيين مخالفين بحوزتهم 40 قارورة خمر بالمدينة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على 4 أشخاص من الجنسية الإثيوبية.

ضبط 40 قارورة خمر:

وضُبط بحوزتهم 40 قارورة سعة لتر ونصف وجالون سعة 30 لترًا، جميعها مملوءة بمادة الخمر المصنع.

استكمال إجراءات الاستدلال:

كما ضُبط بحوزتهم عدد 4 حبات من الإمفيتامين المخدر، وتبين أنهم من مخالفي نظام أمن الحدود.

وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية حيالهم، وأشعرت النيابة العامة اختصاصًا.

شارك الخبر