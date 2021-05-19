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ضبط 4 إثيوبيين مخالفين بحوزتهم 40 قارورة خمر بالمدينة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

ضبط 4 إثيوبيين مخالفين بحوزتهم 40 قارورة خمر بالمدينة

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على 4 أشخاص من الجنسية الإثيوبية.

ضبط 40 قارورة خمر:

وضُبط بحوزتهم 40 قارورة سعة لتر ونصف وجالون سعة 30 لترًا، جميعها مملوءة بمادة الخمر المصنع.

 

استكمال إجراءات الاستدلال:

كما ضُبط بحوزتهم عدد 4 حبات من الإمفيتامين المخدر، وتبين أنهم من مخالفي نظام أمن الحدود.

وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية حيالهم، وأشعرت النيابة العامة اختصاصًا.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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