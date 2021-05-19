السعودية | وزير الخارجية السعودي: نتواصل مع الدول الفاعلة لوقف التصعيد الإسرائيلي

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي: نتواصل مع الدول الفاعلة لوقف التصعيد الإسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من هذه الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على وقف التصعيد المستمر على قطاع غزة.

"موقفنا واضح"

كما شدد وزير الخارجية السعودي في تصريحات للعربية على تمسك المملكة بدولة فلسطينية على أراضي 67 عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن موقف السعودية واضح وهو التوصل لحل دائم وفق المبادرة العربية.

وأكد أنه لا استقرار بدون حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى ضرورة العمل لوقف الانتهاكات سواء كانت في القدس الشرقية أو غزة، وقال "لمسنا من الجانب الأميركي تفهما لضرورة وقف التصعيد في غزة".

وأوضح "نتواصل مع جميع الدول الفاعلة للضغط لوقف التصعيد الإسرائيلي"، كما "سنطالب في الجمعية العامة المجتمع الدولي بوقف هذا النزيف". وفي ما يخص الملف اليمني، قال وزير الخارجية السعودي، إن المبادرة بشأن اليمن متعثرة حاليا بسبب رفض الحوثيين، مجددا التأكيد على الالتزام بحل سياسي للأزمة في اليمن.

من القصف الإسرائيلي على غزة - فرانس برس

"الكرة بملعب الحوثي"

وقال "نأمل بأن يقدم الحوثيون مصلحة اليمن على مصلحة الأطراف الإقليمية"، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب الحوثي.

أما عن المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، فأشار إلى ضرورة معالجة ملف الصواريخ الباليستية وتدخلات طهران في المنطقة.

وشدد على أنه لا استقرار بدون معالجة قلق دول المنطقة من تصرفات إيران.

"تصريحات عنصرية"

وعلق الوزير السعودي على تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة المسيئة للسعودية والخليج، قائلا "تصريحات أقل ما يقال عنها إنها غير دبلوماسية وعنصرية ولا تمثل الشعب اللبناني".

وأكد حرص السعودية على مستقبل لبنان "لكن عليه أن يجد السبيل لإنقاذ نفسه"، مشددا على أن هيمنة حزب الله على القرار السياسي تعطل أي إصلاح حقيقي.

ازدهار السودان مهم للمنطقة

في سياق آخر، أكد وزير خارجية السعودية أن المملكة دعمت السودان خلال مؤتمر باريس، وتابع "عملنا على إرساء الاستقرار ودعم العملية الانتقالية في السودان".

وقال إن ازدهار واستقرار السودان أمران إيجابيان للمنطقة، و"ملتزمون مع شركائنا بدعم المرحلة الانتقالية في السودان".