السعودية | وزير الطاقة السعودي: ولي العهد حريص على تطوير قطاع الإبتكار

شكرا لقرائتكم وزير الطاقة السعودي: ولي العهد حريص على تطوير قطاع الإبتكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الطاقة السعودي رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الأمير عبدالعزيز بن سلمان في تصريح صحافي لـ"العربية.نت" أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حريص جداً على تطوير قطاع الابتكار في السعودية، مشيراً إلى بوصلة منظومة التعليم تتخذ مساراً إيجابياً، نظير وجود لجان عليا مشكلة ومعنية في هذا القطاع والتي ستقوم بتطوير قدرات الشباب والشابات.

جاء ذلك ضمن زيارته، اليوم الأربعاء، مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع "موهبة" في العاصمة السعودية الرياض، الذي تضمن لقاء جمعه عبر دائرة تلفزيونية بأكثر من 70 طالب وطالبة شاركوا في مجال الطاقة بمعرض آيسف للعلوم والهندسة ريجنيرن الدولي 2021م.

كما أضاف : "الشباب السعودي الذي رأيتهم اليوم، طلبت منهم ان يلتحقوا إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، التي تضم في طياتها العلمية واحة الظهران ذات البيئة التطويرية الخصبة لمفاهيم البحوث العلمية في عديد المجالات، التي ستكون ممكنة للشباب السعودية في سبيل تكوين قدرات تسهل التعامل مع التقنية".

وزير الطاقة خلال زيارته لـ موهبة ..

30 مقعد في "آيسف"

من جانبه، قال الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الدكتور سعود المتحمي: "مشاركة السعودية في هذا المنافسة الدولية في هذا المعرض بدأت منذ عام 2007م، حيث كان لدينا مقعدين فقط وأنه مع مرور السنوات حتى الوصول إلى عام 2021م، تمكنا من التطور بشكل ملحوظ حيث أصبح لدينا 30 مقعداً في خطوة تواكب ثقة القيادة الرشيدة بما نقوم به من واجبات عملية".

كما تابع: "الجوائز التي حققها الطلاب السعوديين في المعرض تجاوزت 75 جائز وهو رقم محفز جداً، وأيضاً تمكت موهبة من المشاركة في الجوائز، حيث أنها شاركت في الجوائز الخاصة، إضافة إلى أنها ستقدم الجائزة الكبرى هذا العام، أما فيما يتعلق بسبب اختيارنا مجال الطاقة، يعود إلى كون السعودية هي من يقود هذا المجال دولياً على مستوى المنتجين أو مستوى المستهلكين".

يذكر أن معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2021" يقام افتراضياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 75 دولة، وتنافس السعودية على جوائزه الكبرى بـ30 مشروعاً علمياً لـ30 طالباً وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية، يمثلون المنتخب السعودي المشارك.وتعد مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض "آيسف 2021" الخامسة عشرة لها على التوالي.