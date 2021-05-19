شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية : نتواصل مع الدول الفاعلة لوقف التصعيد في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان ، أن المملكة نتواصل مع جميع الدول الفاعلة للضغط لوقف التصعيد في فلسطين وضرورة وقف الاستفزازات في القدس الشرقية .

وأضاف في تصريحا لـ العربية: يجب أن نعمل لوقف الانتهاكات أكانت في القدس الشرقية أو غزة ،

وأكد قائلا : نحن متضامنون مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من هذه الاعتداءات ، وسنطالب في الجمعية العامة المجتمع الدولي بوقف هذا النزيف.