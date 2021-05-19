شكرا لقرائتكم خبر عن ارتدوا الزي السعودي.. بدو لبنان يردون على إساءة "شربل" لجذورهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجمع لبنانيون يرتدون الزي السعودى والخليجي ، اليوم ، في لبنان من أجل التعبيرعن غضبهم من تصريحات وزير الخارجية اللبناني المستقيل .

قال يوسف العسكر من اتحاد العشائرالعربية من البقاع ، في تصريحات لـ " الاخبارية ": نحن البدو في اللبنان نرفض تصريحات شربل فهو لم يسىء للبدو في العالم العربي بل أساء لعشيرة كبيرة من البدون في لبنان ،وجئنا اليوم لنقول لا أحد يستطيع ينكر فضل المملكة على الشعب اللبناني فهى كالشمس الساطعة ، و لا يكفينا استقالة وزير الخارجية فليست فقط زلة لسان بل هناك من يريد أن ياخذ الشعب اللبناني الى الانهيار .

فيما قال مواطن لبناني آخر يرتدى الزي السعودي : كلام وزير الخارجية ، يدل على شخص ولكن ما نغضب منه خندق الفرس البعيد كل البعد عن العروبة والذى يريدون أن يجرونا إليه .