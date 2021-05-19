شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفات حفر آبار مياه في "الشرقية" و"القصيم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت فرق الرقابة والتفتيش في وزارة البيئة والمياه والزراعة مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في منطقتي القصيم والشرقية، وذلك خلال جولات تفتيشية نفذتها أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن معدات الحفر التي تعمل دون تصريح، وأصحاب الآبار، وفقاً لنظام المياه الذي صدر العام الماضي.

وأشارت إلى أن مخالفة حفر الآبار دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تصدر بحق صاحب البئر، كما تصل مخالفة مالك معدة الحفر إلى 50 ألف ريال، تطبيقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.