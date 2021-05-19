القبض على مواطنين سرقا عقاقير طبية من صيدلية بأحد مستشفيات رفحاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - رفحاء

تمكنت شرطة منطقة الحدود الشمالية من إلقاء القبض على مواطنين ارتكبا جريمة سرقة عقاقير طبية.

سرقة عقاقير طبية:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد متعب بن خلف الخميس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة قبضت على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جريمة سرقة عقاقير طبية خاضعة لتنظيم التداول الطبي من صيدلية بأحد مستشفيات محافظة رفحاء، وقيامهما بحرق الأدوات المستخدمة في تنفيذها، لإخفاء معالم الجريمة، وتضليل الجهات الأمنية.

الإجراءات النظامية:

وأضاف العقيد متعب بن خلف الخميس أنه قد جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



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