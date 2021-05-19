منفذ جسر الملك فهد يحبط تهريب 6200 غطاء وملصق زجاجات خمور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أحبط منفذ جسر الملك فهد يحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من أغطية الخمور والملصقات الأمامية والخلفية.

أغطية وملصقات خمور:

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن منفذ جسر الملك فهد أحبط محاولة تهريب 4486 غطاء زجاجات خمور.

كما تم إحباط محاولة تهريب ما مجموعه 978 ملصق خمور أمامية و738 ملصق خمور خلفية.



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