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شكرا لقرائتكم منفذ جسر الملك فهد يحبط تهريب 6200 غطاء وملصق زجاجات خمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19
منفذ جسر الملك فهد يحبط تهريب 6200 غطاء وملصق زجاجات خمور
متابعات الخليج 365 - الرياض
أحبط منفذ جسر الملك فهد يحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من أغطية الخمور والملصقات الأمامية والخلفية.
أغطية وملصقات خمور:
وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن منفذ جسر الملك فهد أحبط محاولة تهريب 4486 غطاء زجاجات خمور.
كما تم إحباط محاولة تهريب ما مجموعه 978 ملصق خمور أمامية و738 ملصق خمور خلفية.
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