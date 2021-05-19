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منفذ جسر الملك فهد يحبط تهريب 6200 غطاء وملصق زجاجات خمور

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

منفذ جسر الملك فهد يحبط تهريب 6200 غطاء وملصق زجاجات خمور

متابعات الخليج 365 - الرياض

أحبط منفذ جسر الملك فهد يحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من أغطية الخمور والملصقات الأمامية والخلفية.

منفذ جسر الملك فهد يحبط تهريب 6200 غطاء وملصق زجاجات خمور - متابعات الخليج 365

أغطية وملصقات خمور:

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن منفذ جسر الملك فهد أحبط محاولة تهريب 4486 غطاء زجاجات خمور.

كما تم إحباط محاولة تهريب ما مجموعه 978 ملصق خمور أمامية و738 ملصق خمور خلفية.

منفذ جسر الملك فهد يحبط تهريب 6200 غطاء وملصق زجاجات خمور - متابعات الخليج 365 منفذ جسر الملك فهد يحبط تهريب 6200 غطاء وملصق زجاجات خمور - متابعات الخليج 365 منفذ جسر الملك فهد يحبط تهريب 6200 غطاء وملصق زجاجات خمور - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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