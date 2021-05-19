الجوازات توضح طريقة تسجيل جواز السفر في بلد الوصول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة وآلية تسجيل جواز السفر في حالة السفر إلى خارج البلاد.

وقالت الجوازات، في تغريدة عبر تويتر: إن تسجيل جواز سفرك في بلد الوصول يتم من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.

المستفيدون من أبشر:

وفي وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن المستفيدين من منصة أبشر لن يكون بمقدورهم التقدم بطلب تجديد جواز السفر عن طريق إدارات الجوازات المنتشرة في كافة مناطق المملكة.

وقالت الجوازات السعودية: إن المستفيدين من أبشر لن يتم استقبال طلبات تجديد جوازاتهم عن طريق مراجعة إدارات الجوازات، حيث يمكنهم التجديد عبر المنصة.

طريقة تجديد جواز السفر:

ويتم تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية :

سجل الدخول إلى بوابة (أبشر).

اختر (المواطنين) من القائمة الرئيسية.

اذهب إلى خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

قدّم طلب تجديد جواز.

الجوازات جاهزة لاستقبال المسافرين:

وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت يوم أمس جاهزيتها في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا اليوم الاثنين الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو 2021م.



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