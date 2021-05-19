8 أعراض تجبرك على فحص السكر في الدم فورًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

شدد استشاري غدد الصماء والسكري الدكتور عبدالكريم عبدالفتاح، على ضرورة عدم التردد في إجراء فحص السكر عند الطبيب في حال الشعور بأي من الأعراض التي تعتبر مؤشرًا هامًا عن انخفاض السكر في الدم.

ولفت إلى أنه يجب فحص السكر عند ظهور واحد أو أكثر من هذه الأعراض بشكل مفاجئ وهي: الشعور بالرجفة، الجوع الشديد، زيادة التعرق، تسارع نبضات القلب، الدوار، عدم التركيز، العصبية، التشنجات العصبية وفقدان الوعي، إذ إن هذه الأعراض قد تكون مؤشر -لا سمح الله- للإصابة بداء السكري.

أهمية فحص السكر:

وقال في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، إن انخفاض سكر الدم حالة تحدث عندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الجسم، ويمكن أن يصيب هبوط السكر الأصحاء نتيجة الجوع الشديد والإجهاد البدني الكبير، ولكنه أكثر انتشارًا لدى مرضى السكري، وعند انخفاض مستوى السكر في الدم فإن مستويات الجلوكوز تصبح غير كافية لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة لمزاولة كافة النشاطات المختلفة.

مواجهة هبوط السكر:

ولفت إلى أن علاج الحالات الخفيفة من هبوط السكر يكون من خلال تناول 15-20 غرامًا من الكربوهيدرات سريعة التمثيل التي يتم تحويلها لجلوكوز بسرعة في الجسم، مثل أقراص الجلوكوز والحلويات ومكعبات السكر، أو كوب من المشروبات الغازية السكرية أو عصير الفاكهة، ويجب إجراء فحص الدم بعد 15-20 دقيقة للتحقق مما إذا كانت مستويات الجلوكوز في الدم قد رجعت إلى المستوى الطبيعي، وإذا لم ترتفع فعندها يتم أخذ كمية أخرى من السكريات، وبعد ارتفاع مستوى السكر في الدم، ينصح بتناول وجبة خفيفة أو وجبة كاملة للمساعدة في تثبيت مستوى السكر في الدم.

تجنب الجوع نهائيًا:

وخلص الدكتور عبدالفتاح إلى القول، يجب التغذية الصحية وتجنب الجوع نهائيًا، والاهتمام بوجبة الفطور الصباحية، فالجوع لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض السكر في الدم، وكنصيحة عامة فأنه ينصح بإجراء فحص السكر كل 6 أشهر لضمان مستوياته في الدم، فكثير من الأحيان يتم اكتشاف المرض بالصدفة، فالتدخل المبكر مهم لمرض مثل داء السكري الذي لا تتوقف مضاعفاته على المرض نفسه بل تمتد لأعضاء حيوية في الجسم مثل العينين والقلب والكليتين وغير ذلك.

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