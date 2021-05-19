معايير جديدة بمسميات أحياء مكة

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وأوضحت الأمانة أنه جرى تحديد وتحديث حدود الأحياء وفق المعايير المتبعة مع مراعاة مشروع التسمية والترقيم، وأن تكون مساحة الحي في حدود 4 كلم، وأن تكون أبعاد الحي في حدود 2 كلم X 2 كلم طولي، وألا يزيد عدد سكان الحي على 50 ألف نسمة، مع الأخذ في الاعتبار رؤية البلديات في التقسيم، وفقا للعرف السائد بالمدينة والاعتبارات الطبيعية، مثل مسارات السيول والجبال والأودية وشبكة الطرق الرئيسة وحدود المخططات المعتمدة، وفي حال وجود أحياء ذات مساحات صغيرة يتم تجميعها في وحدات تخطيطية مناسبة.
وجرى تسمية الأحياء بمكة المكرمة بما يتوافق مع تاريخها ومكانتها العريقة، والمحافظة على أسماء الأحياء المزالة بمشاريع توسعة الحرم المكي الشريف، وتسميتها في الأحياء الجديدة للمحافظة على تاريخ المدينة وأسمائها القديمة بتوجيه من إمارة منطقة مكة وبتأييد من أعضاء لجنة التسمية والترقيم بأمانة العاصمة المقدسة.
وتنفذ الأمانة حاليا لوحات التسمية لأحياء مكة المكرمة، بما يضمن توضيح الحدود والمخططات المعتمدة والمحاور والطرق والمعالم بالحي، كما تشتمل اللوحات على نبذة عن تاريخ أحياء مكة القديمة وموقعها الأصلي قبل مشروع توسعة الحرم المكي الشريف، لنشر ثقافة التاريخ المكي بحلة جديدة.
وتستخدم أمانة العاصمة المقدسة تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بأعمال التسمية والترقيم ونشر المعلومات وتحديثها مع الجهات الحكومية والخدمية بمكة المكرمة، لإدارة التنمية العمرانية بفعالية وتحقيق رضا المستفيدين ومكافحة العشوائيات وإيصال الخدمات للمواطنين والمقيمين.
توزيع الأحياء في نطاق 10 بلديات فرعية بمكة:
- بلدية أجياد الفرعية: 2
- بلدية الغزة الفرعية: 6
- بلدية المعابدة الفرعية: 9
- بلدية المسفلة الفرعية: 7
- بلدية العزيزية الفرعية: 10
- بلدية جنوب مكة الفرعية: 15
- بلدية الشوقية الفرعية: 11
- بلدية العتيبية الفرعية: 8
- بلدية الشرائع الفرعية: 21
- بلدية العمرة الفرعية: 12
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