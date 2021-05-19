شكرا لقرائتكم خبر توزيع 8000 عبوة زمزم في المصليات النسائية بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتسعى الرئاسة من خلال منظومة عمل فعالة ومتكاملة وفق عدد من الإجراءات الاحترازية في إطار خدمة قاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين من خلال التنسيق بين الإدارات الخدمية وإدارة الحشود لضمان وصول الخدمات للمصلين والمعتمرين، مشيرة إلى أن شؤون الحرمين تسعى لرفع جودة الأداء وتقديم أرقى الخدمات من خلال معايير جودة عالية ودقة في أداء المهم المنوط بالرئاسة.
إلى ذلك وبرعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بالسديس، تفتتح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (ملتقى أثر الرؤية في تطوير الخدمات وتحقيق الإنجازات في الحرمين الشريفين) الأحد المقبل.
ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الوكالات في تنفيذ خطة الرئاسة (2024)، وتحفيز الوكالات وإداراتها لبذل المزيد من الجهود عند تنفيذ المبادرات، ومناقشة تطوير الخدمات وتعزيزها وفق رؤية المملكة (2030)، والمساهمة في عمليات التغيير عن طريق إبراز المكتسبات قصيرة المدى.
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 8000 عبوة زمزم في المصليات النسائية بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.