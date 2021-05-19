شكرا لقرائتكم خبر توزيع 8000 عبوة زمزم في المصليات النسائية بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية 8000 عبوة مياه زمزم في كافة أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه في المصليات النسائية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وتسعى الرئاسة من خلال منظومة عمل فعالة ومتكاملة وفق عدد من الإجراءات الاحترازية في إطار خدمة قاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين من خلال التنسيق بين الإدارات الخدمية وإدارة الحشود لضمان وصول الخدمات للمصلين والمعتمرين، مشيرة إلى أن شؤون الحرمين تسعى لرفع جودة الأداء وتقديم أرقى الخدمات من خلال معايير جودة عالية ودقة في أداء المهم المنوط بالرئاسة.

إلى ذلك وبرعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بالسديس، تفتتح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (ملتقى أثر الرؤية في تطوير الخدمات وتحقيق الإنجازات في الحرمين الشريفين) الأحد المقبل.

ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الوكالات في تنفيذ خطة الرئاسة (2024)، وتحفيز الوكالات وإداراتها لبذل المزيد من الجهود عند تنفيذ المبادرات، ومناقشة تطوير الخدمات وتعزيزها وفق رؤية المملكة (2030)، والمساهمة في عمليات التغيير عن طريق إبراز المكتسبات قصيرة المدى.