إغلاق مطبخين و3 محلات تجارية مخالفة بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة مطبخين غير ملتزمين بالذبح في المسالخ النظامية، وذلك في إطار جهودها لمراقبة المطابخ والمسالخ بهدف تعزيز الصحة العامة. وأوضحت الأمانة أنه جرى تغريم 4 مطابخ أخرى غير ملتزمة بالاشتراطات لعدم وجود شهادات صحية وتدني مستوى النظافة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. كما أغلقت الأمانة 3 محلات تجارية مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك ضمن الجولات الرقابية على المنشآت التجارية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

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