«جاكرندا» أبها تجذب الزوار بالأزهار البنفسجية والأرجوانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحولت أشجار «الجاكرندا» بألوانها الزاهية وكثافتها اللافتة في مدينة أبها إلى وجهة يومية لقاصدي جمال الطبيعة وقضاء أوقات ماتعة وسط الغابات البنفسجية.

ويجذب شارع الفن (وسط مدينة أبها) الذي يشتهر بكثافة أشجار الجاكرندا، مئات الزوار يوميا من مختلف الفئات العمرية، الذين يحرصون على توثيق جماليات المكان.

وتضم أبها أكثر من 13 ألف شجرة «جاكرندا» تتفتح أزهارها مع حلول فصل الربيع، حيث تكسو الأغصان الكثيفة أزهار بنفسجية وأرجوانية تفوح بشذاها أرجاء المكان.

ويحتوي جنس «الجاكرندا» حوالي 45 نوعا ما بين أشجار وشجيرات، وهي أشجار متساقطة الأوراق في المناطق التي تتعرض لفترات برد قارس، ودائمة الخضرة في المناطق المعتدلة، وينتمي هذا النبات إلى الفصيلة «البيجنونية»، حيث تنمو الشجرة لتصل إلى علو يزيد على 18 متر، وقد تصل خلال السنة الأولى إلى ارتفاع 3 أمتار، تتكاثر هذه الشجرة طبيعيا بالبذرة في شهري مارس وأبريل، كما يمكن زراعتها بالبذور طوال السنة إذا كانت في محمية، أوتزرع ببعض الطرق المستحدثة مثل أوعية التنبيت أو داخليا لحين أن يقوى عودها، أو بالعقل في شهري فبراير ومارس، ويجب تسميدها، خاصة في فترة النمو النشط على الأقل مرة واحدة خلال الشهر، ويحبذ تقليم أطراف فروعها العلوية حتى يتكثف النمو، ودرجة الحرارة المناسبة لإنباتها بين 19 إلى 27 مترا، وغالبا ما تستغرق الشتلات وقتا طويلا لتزهر مقارنة بالأشجار المطعمة.

وتزرع البذور في التربة الطينية وتتحمل العيش في التربة الرملية وفي التربة القلوية قليلا، وهي متوسطة التحمل للجفاف ومنخفضة التحمل للملوحة وجيدة التحمل للأجواء الباردة، و يمكن لأشجار»الجاكرندا» الصغيرة أن تتحمل العيش في الظل وتنمو بسرعة فيه، وتنمو في التربة الرملية جيدة التصريف ولكن تحتاج إلى الري خلال فترات الجفاف، مع الحرص على تقليم الفروع بحيث تبقى أقل من نصف قطر الجذع للمساعدة في الحفاظ على سلامة النبات وزيادة متانته.

وساعد المناخ المعتدل في أبها خلال فصلي الربيع والصيف في نجاح أمانة منطقة عسير في استزراع هذا النوع من الأشجار، فعملت الأمانة على توسيع نطاق زراعته حتى شمل الكثير من الطرق الرئيسة والمرافق العامة والحدائق والميادين.

عن أشجار الجاكرندا

