بوابة الكترونية لتسجيل اللقاحات للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة

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وتتيح البوابة تسجيل اللقاح الكترونيا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين والفئات المستثناة، وتسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين الكترونيا مما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول، وذلك لمن أتم جميع الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة.
ومن المقرر أن تسهم البوابة في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق «توكلنا»، لإنهاء إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة من جميع المنافذ الدولية الجوية والبحرية والبرية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.
وأكد التعميم على ضرورة تسجيل جميع المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين والفئات المستثناة في البوابة الالكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح الكترونيا، مع الالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة.
جهات مشاركة في الخدمة:
- وزارة الداخلية
- الهيئة العامة للطيران المدني
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
- وزارة الصحة
- شركة علم
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