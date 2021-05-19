هل تحصين 18 مليون شخص بجرعتين كاف لنزع الكمامة؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لنزع الكمامة ورفع كافة القيود لا بد من تلقي نحو 18 مليونا من سكان المملكة بين مواطن ومقيم لجرعتين من لقاح فيروس كورونا من الفئة المستهدفة بالتلقيح، فيما يعد التسارع في عمليات تلقيح المواطنين والمقيمين باللقاح والذي تجاوز الـ12 مليون جرعة حتى أمس مبشرا جدا ويمكن تقدير ذلك بأن40% من سكان السعودية تلقوا جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، وذلك بحسب استشاري الأمراض الباطنية والعناية المركزة والمدير لمجموعة مستشفيات خاصة، الدكتور صفوق العنزي لـ»مكة».

ونوه العنزي إلى أن الوصول إلى تلقيح 70% من السكان ولو كان جزء منهم بجرعة واحدة سينعكس إيجابيا على القطاع الصحي من حيث انخفاض حالات الدخول للمستشفيات بسبب (كوفيد-19)، وانخفاض إشغال غرف العناية المركزة، وانخفاض الوفيات بشكل واضح.

وأشار إلى أنه مما يبعث الطمأنينة لدى بعض القلقين من تأخر جرعتهم الثانية، ورود أنباء من الجهات الصحية في بريطانيا أن جرعة واحدة من أحد لقاحي كورونا المستجد سواء كان فايزر أو استرازينيكا منحت 70% حماية ضد أعراض (كوفيد 19) الشديدة و80% حماية من الحاجة لدخول المستشفى، ويؤكد ذلك أيضا دراسة أخرى نشرت قبل أيام من قبل جامعة برمنجهام البريطانية، أن الأجسام المضادة كانت أعلى بثلاث مرات ونصف في الذين حصلوا على جرعتهم الثانية بعد 12 أسبوع مقارنة بمن حصل عليها بعد ثلاثة أسابيع.

وأضاف العنزي بأن دراسة أخرى من الهند أثبتت أن لقاح اكسفورد تمكن من توفير حماية جيدة للحاصلين عليه من مخاطر فيروس كورونا المتحور في الهند، وهذا يعني أن اللقاحات تمكنت من التحكم في كل تحورات الفيروس حتى الآن.