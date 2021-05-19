هل تحصين 18 مليون شخص بجرعتين كاف لنزع الكمامة؟

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ونوه العنزي إلى أن الوصول إلى تلقيح 70% من السكان ولو كان جزء منهم بجرعة واحدة سينعكس إيجابيا على القطاع الصحي من حيث انخفاض حالات الدخول للمستشفيات بسبب (كوفيد-19)، وانخفاض إشغال غرف العناية المركزة، وانخفاض الوفيات بشكل واضح.
وأشار إلى أنه مما يبعث الطمأنينة لدى بعض القلقين من تأخر جرعتهم الثانية، ورود أنباء من الجهات الصحية في بريطانيا أن جرعة واحدة من أحد لقاحي كورونا المستجد سواء كان فايزر أو استرازينيكا منحت 70% حماية ضد أعراض (كوفيد 19) الشديدة و80% حماية من الحاجة لدخول المستشفى، ويؤكد ذلك أيضا دراسة أخرى نشرت قبل أيام من قبل جامعة برمنجهام البريطانية، أن الأجسام المضادة كانت أعلى بثلاث مرات ونصف في الذين حصلوا على جرعتهم الثانية بعد 12 أسبوع مقارنة بمن حصل عليها بعد ثلاثة أسابيع.
وأضاف العنزي بأن دراسة أخرى من الهند أثبتت أن لقاح اكسفورد تمكن من توفير حماية جيدة للحاصلين عليه من مخاطر فيروس كورونا المتحور في الهند، وهذا يعني أن اللقاحات تمكنت من التحكم في كل تحورات الفيروس حتى الآن.
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