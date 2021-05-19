معاقبة 121 امرأة تجمعن في قاعة أفراح بالدرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة جازان 121 امرأة تجمعن بشكل مخالف للإجراءات الاحترازية داخل قاعة أفرح في محافظة الدرب. وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد نايف حكمي، في بيان أمس أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 121 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الدرب، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد 19) ولائحة الحد من التجمعات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.



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