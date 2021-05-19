شكرا لقرائتكم خبر إعادة افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة أمس، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها مسجدان في كل من منطقة الباحة ومنطقة عسير ومنطقة جازان، ومسجد واحد في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية.
وبينت أن تلك الإجراءات تم اتخاذها من أجل الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.
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