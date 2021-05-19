تسجيل 1213 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 910 حالات

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وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1213 حالة مؤكدة وتعافي 910 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8367 حالة منها 1372 حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 436239 حالة، وحالات التعافي 420671 حالة، فيما سجلت 13 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 7201 حالة، وأجري 88859 فحصا مخبريا.
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- الإصابات 436,239
- حالات التعافي 420,671
- حالات شفاء جديدة 910
- إجمالي الوفيات 7201
- الحالات النشطة 8367
- فحصا مخبريا 88,859
- حالة حرجة 1372
- حالات شفاء جديدة 910
- إصابة جديدة 1213
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