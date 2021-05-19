شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1213 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 910 حالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترة الإجازة الصيفية والسفر للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1213 حالة مؤكدة وتعافي 910 حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8367 حالة منها 1372 حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 436239 حالة، وحالات التعافي 420671 حالة، فيما سجلت 13 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 7201 حالة، وأجري 88859 فحصا مخبريا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

