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السعودية | وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني التطورات الفلسطينية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، خلال زيارة رسمية إلى لندن، وزير الخارجية البريطاني دومينك راب.

وذكرت وكالة الأنباء (واس) أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك".

حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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