السعودية | وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني التطورات الفلسطينية

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني التطورات الفلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، خلال زيارة رسمية إلى لندن، وزير الخارجية البريطاني دومينك راب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك".

حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.