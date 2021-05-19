شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مكافحة غسل الأموال توضح عقوبة عدم إقرار المسافر بمقتنياته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح إبراهيم الشايع، مدير مكافحة غسل الأموال بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن عقوبة عدم إقرار المسافر بالمقتنيات التي بحوزته بهدف التهرب.

وقال "الشايع" في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "الإخبارية": "استمرار الحملات التوعوية التي أطلقتها هيئة الزكاة والجمارك عن أهمية إقرار المسافرين القادمين أو المغادرين من وإلى المملكة عن المقتنيات التي بحوزتهم".

وتتضمن هذه المقتنيات المشتريات الشخصية أو الهدايا التي قيمتها 3.000 ريال سعودي والمقتنيات الجديدة، كذلك السجائر ومشتقاتها والعملات والمجوهرات والمعادن الثمينة.

وتابع: "هذه الاشياء إذا توافرت مع المسافر فهو ملز بتقديم إقرار عنها وذلك حماية له من العقوبات، فعدم إقرار المسافر بالمقتنيات التي بحوزته بهدف التهرب من دفع الضريبة يترتب عليها عدة عقوبات منها المصادرة والغرامة الجمركية".