شكرا لمتابعة خبر عن قصة سورية مقيمة في المملكة منذ 11 عامًا تعافت من مرض الكبد بدعم من ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت سورية مقيمة في المملكة منذ 11 عامًا تدعى آية العسكر عن قصة تعافيها من مرض الكبد بدعم من الأمير كشفت سورية مقيمة في المملكة منذ 11 عامًا تدعى آية العسكر عن قصة تعافيها من مرض الكبد بدعم من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. وقالت آية العسكر:" تعافيت من مرض الكبد بدعم من ولي العهد"، موضحة أنها تلقت الفحوصات والعلاج والسكن بالمجان من جمعية "كبدك" الخيرية. وتابعت:"وافق ولي العهد على طلب الجمعية لأخضع لعملية زراعة الكبد وأجريت عملية زراعة الكبد وتعافيت".