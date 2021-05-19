شكرا لمتابعة خبر عن قصة سورية مقيمة في المملكة منذ 11 عامًا تعافت من مرض الكبد بدعم من ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت سورية مقيمة في المملكة منذ 11 عامًا تدعى آية العسكر عن قصة تعافيها من مرض الكبد بدعم من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
وقالت آية العسكر:" تعافيت من مرض الكبد بدعم من ولي العهد"، موضحة أنها تلقت الفحوصات والعلاج والسكن بالمجان من جمعية "كبدك" الخيرية.
وتابعت:"وافق ولي العهد على طلب الجمعية لأخضع لعملية زراعة الكبد وأجريت عملية زراعة الكبد وتعافيت".