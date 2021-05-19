شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية على عدة مدن بالمملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته بهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة غدًا الخميس.

كما ستكون السماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والحدود الشمالية وتتخللها سحب رعدية ركامية ممطرة.

كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض وتمتد أيضًا إلى مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف؛ والتي قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

كما تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في مكة المكرمة والأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة.