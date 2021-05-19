شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آل الشيخ يستعرض الأفكار الفائزة في مباردة الترفيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الأفكار العشرين التي فازت في المبادرة التي أطقتها الهيئة لدعم أفكار الشباب والشابات الترفيهية.

وكتب آل الشيخ على حسابه بموقع "تويتر" :"مبروك للعشرين فكرة الفائزة التي أبدع فيها شباب وشابات سعوديين من أبناء هذا الوطن الغالي".

وأكد أنه تم التنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الرياضة والجهات المختصة بشأنها، متعهدًا بتنفيذ المزيد من هذه الأفكار المميزة.