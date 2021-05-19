نائب أمير الشرقية يشيد بجهود رجال الأمن: يقدمون أعمالًا جليلة لخدمة الوطن

استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش، الذي قدم تقريرًا عن جهود الجهات الأمنية في المنطقة وإحصائيات القضايا الجنائية والمرورية بالمنطقة الشرقية.

وأشاد نائب أمير الشرقية بما يقوم به رجال الأمن من جهود جليلة لخدمة الوطن وحفظ أمن المواطن والمقيم والكشف عن القضايا الجنائية والحد منها إضافة للجهود المرورية في المنطقة وتسهيل حركة المرور في طرق المنطقة بشكل عام والطرق التي تشهد كثافة مرورية عالية.

وقدم اللواء القريش شكره إلى نائب أمير الشرقية على دعمه لشرطة المنطقة والقطاعات التابعة لها، مثمنًا متابعته وتوجيهاته لأعمال الأمن العام بالمنطقة.