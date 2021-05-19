هل يمكن للمقيم السفر بعد 6 أيام من تلقي لقاح كورونا؟.. «الجوازات» تجيب

كشفت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية سفر المقيم إلى خارج المملكة بعد أيام قليلة على تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأكدت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه بإمكان المقيم السفر ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المقيمن عبر الحساب الرسمي للجوازات السعودية: «أنا مقيم وأخذت الجرعة الأولى من لقاح كورونا قبل 6 أيام هل أستطيع أن أسافر بكرة».

وكانت الخطوط السعودية أوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «يسمح بسفر المواطنين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد 19) أو جرعة واحدة شريطة أن يكون مر عليها (14) يومًا أو المتعافي من فيروس كورونا وأمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا».

وتابعت: «لا يشترط أخذ اللقاح في السفر الداخلي»، مضيفًا: «حسب تعليمات الجهات المعنية يجب أن تكون حالة المسافر في توكلنا (محصن/ لم تثبت إصابته)».

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