«الغذاء والدواء» تحدد آلية الإبلاغ عن مصانع المياه غير المرخصة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، آلية الإبلاغ عن مصانع المياه غير المرخصة.

وقالت الهيئة، إنه في في حال رصد مخالفة لمصانع مياه غير مرخصة لطفًا الإبلاغ عبر تطبيق طمني، للأجهزة الذكية، أو عبر منصة ننجزها من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد «19999» أو عبر الرابط:

جاء ذلك ردًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء، على تساؤل وردها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: هل تعد مصانع المياه غير المرخصة مخالفة أم يمكن التعامل معها؟

وتشمل اللائحة المقررة للجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 249 وتاريخ 1439/5/20، غرامات مالية عالية، وتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

كما تشمل العقوبات إيقاف النشاط إلى حين تصحيح المخالفة، إضافة إلى التشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين, وتهدف المخالفات المتعلقة بمصانع المياه إلى المحافظة على استدامة مياه الشرب، كما تؤمن الحماية للصحة العامة المتعلقة بمياه الشرب غير المعبأة.