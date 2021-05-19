الإطاحة بـ3 مقيمين في القصيم ارتكبو جرائم نصب واحتيال عبر مؤسسات وهمية

أعلنت شرطة منطقة القصيم، الأربعاء، الإطاحة بـ3 مقيمين من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا عددًا من جرائم النصب والاحتيال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة بمحافظة النبهانية، من القبض على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا عددًا من جرائم النصب والاحتيال.

وبحسب متحدث شرطة القصيم، فإن الجرائم تمثلت في التسويق لمنتجات عبر مؤسسات تجارية وهمية، والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي، وجمعهم أكثر من 300 ألف ريال من تلك الجرائم.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.