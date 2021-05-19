الإطاحة بمواطن سرق محلًا تجاريًا بجدة تحت تهديد السلاح

أعلنت شرطة مكة المكرمة، القبض على مواطن، بتهمة سرقة محل تجاري بجدة والاعتداء على أحد العاملين به.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان نشره الأمن العام، الأربعاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب سرقة مبلغ مالي من محل للتموينات الغذائية في محافظة جدة، تحت تهديد سلاح ناري كان بحوزته، والاعتداء بالضرب على عامل المحل.

وأكد متحدث شرطة مكة، إيقاف المواطن الذي فر هاربًا بواسطة مركبة مسروقة، مشيرًا إلى اتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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