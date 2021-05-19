اخبار السعوديه

المملكة السعودية تسجل 13 حالة وفاة و 1213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تسجل 13 حالة وفاة و 1213 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 19 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم    الأربعاء تسجيل 13 حالة  وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى  7201

 

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل  1213 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 436 ألفا و239

 

كما لفتت إلى تسجيل  910 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى  420 ألفا و.671

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا