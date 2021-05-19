شكرا لقرائتكم خبر عن "ديوان المظالم" : بدء تلقي طلبات التدريب التعاوني الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ ديوان المظالم عبر منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني اليوم باستقبال طلبات التسجيل لطلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة في برنامج التطبيق العملي في عموم محاكِمه وإداراته للفصل الصيفي حتى الـ 17 من شوال 1442هـ.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على مسؤولية الديوان الاجتماعية وحرص مرفق القضاء الإداري على توفير فرص تدريبية يستفيد منها الطلاب والطالبات بالاطلاع والتعرف على العمل القضائي داخل إدارات الديوان ومحاكِمه، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

وتتيح المنصة للمتقدمين معرفة الشروط المطلوبة والتخصصات المتاحة، واختيار المدينة المناسبة لهم للتدرّب فيها حسب التخصص، والمدة المتاحة للتدريب.

يذكر أن ديوان المظالم يهدف إلى إكساب الخبرات التطبيقية للطلاب والطالبات في تخصصاتهم الدراسية، وتعزيز العلاقات التشاركية وفقًا لما رسمته خطته الإستراتيجية، ومنها العلاقات مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية في المملكة.