استشاري لـ”المواطن”: العمل 40 ساعة أسبوعيًا مؤشر صحي للموظفين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأى استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، أن العمل 40 ساعة أسبوعيًا مؤشر صحي لإنتاج الموظفين ومتوافق مع توجهات الحياة الاجتماعية والاقتصادية ولا يتعارض مع الأنظمة الدولية.

وبين أن حصول الموظف على يومين إجازة في الأسبوع يمنحه الشعور بالراحة وتجدد النشاط والحيوية، خصوصًا أولئك الذين يعملون في المكاتب، عكس الذين يعملون في الميدان، فهذه الفئة ربما تعاني جسديًا أكثر من غيرها ليس بسبب عدد الساعات وإنما لظروف طبيعة العمل.

عوامل مرتبطة بالوفيات:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365 “، تعقيبًا على أول دراسة دولية لمنظمة الصحة العالمية شملت 194 دولة والتي أوضحت أن مئات الآلاف يموتون سنويًا بسبب الدوام لساعات طويلة تتجاوز 55 ساعة أو أكثر أسبوعيًا، أن هناك عوامل عديدة قد تكون مرتبطة بحدوث الوفيات منها السن، طبيعة الوظيفة، مدى وجود أمراض مزمنة، وغير ذلك من العوامل الاجتماعية.

ساعات العمل مدفوعة الأجر:

وأشار إلى أن أنظمة التشغيل تختلف في جميع دول العالم، ولكن عادة لا تتجاوز ساعات العمل 8 – 10 ساعات مع وجود فواصل راحة كمواعيد الغذاء، وفي حال وجود ساعات إضافية للعمل فأنها تكون مدفوعة الأجر بتسوية خارجية، وهو ما يعرف بـ” الأوفر تايم”، ولكن بشكل عام فإن ساعات العمل أصبحت في معظم دول العالم موحدة ولا تتجاوز الـ 8 ساعات يوميًا.

الأكل الصحي والمشي:

وشدد الدكتور محمد، على ضرورة اهتمام الموظفين مهما كانت عدد ساعات عملهم، بالتغذية الجيدة، والنوم الصحي، وممارسة رياضة المشي يوميًا لمدة نصف ساعة ويفضّل أن تكون ليلًا، فكل هذه الأمور تعزز سلامة صحة الفرد وتجنبه الكثير من الأمراض والتعب والخمول والكسل، وترفع من قدرته على الأداء الوظيفي.

تفاصيل الدراسة العالمية:

وفي أول دراسة دولية، قالت منظمة الصحة العالمية، إن مئات الآلاف يموتون سنويًا بسبب الدوام لساعات طويلة، مؤكدة وفاة 754 بسبب الإصابة بسكتة دماغية أو أمراض قلب مرتبطة بهذا النوع من الأعمال عام 2016 بزيادة 30% عن 2000، نحو 72% منهم رجال، محذرة من تسارع الأمر في ظل وباء كورونا.

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