قمر التربيع الأول سيحجب نجمًا لامعًا الليلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه قمر التربيع الأول في شهر شوال سيرصد بسماء الوطن العربي الليلة وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحه.

ولفت إلى أن قمر التربيع الأول (حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلمًا) يعتبر الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

قمر التربيع الأول:

وبين أن القمر سوف يصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 10:12 م بتوقيت السعودية، وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر، كما أنه من ناحية أخرى سيقوم قمر التربيع الأول بالمرور أمام النجم إيتا الأسد، وهو رابع ألمع نجم في كوكبة الأسد في ظاهرة تسمى الاحتجاب، وستحدث كافة مراحلها مساء اليوم في سماء شبة الجزيرة العربية وبلاد الشام وشمال شرق إفريقيا وجنوب غرب آسيا.

وأشار إلى أنه بشكل عام ترصد ظاهرة الاحتجاب من جزء صغير من سطح الأرض، نظرًا لأن القمر أقرب بكثير إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع الدقيق للراصد بسبب ( اختلاف المنظر) الكبير، ويختلف موقع القمر كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة مرات قطر البدر.

اختفاء النجم الأسد:

وواصل أبو زاهرة قائلًا “ظاهرة الاحتجاب ستبدأ باختفاء النجم إيتا الأسد خلف النصف الغير مضاء من القمر، وسيعود للظهور من النصف المضاء ويفضل الاستعانة بالمنظار أو تلسكوب صغير وهي فرصة للتصوير، وبشكل عام تعتبر ظاهرة احتجاب الأجسام السماوية واحدة من أكثر المشاهد روعة وتقدم فرص علمية مهمة، فمن خلالها من الممكن اكتشاف رفقاء جدد للنجوم وتحديد وجود أقمار محتملة تدور حول الكويكبات وتحسين معرفة ارتفاعات قمم الجبال وأعماق الوديان في المناطق القطبية القمرية وإجراء تصحيحات دقيقة لمواقع النجوم وتحسين معرفة شكل وأحجام الكويكبات وغيرها”.

مسافة القمر والشمس:

وأكد في ختام حديثه، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

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