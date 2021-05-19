الجامعة السعودية الإلكترونية تبدأ تسجيل المقررات الدراسية لمرحلة البكالوريوس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم عن بدء تسجيل المقررات الدراسية لمرحلة البكالوريوس في الفصل الصيفي من العام الجامعي 1441/1442 هـ .

وقالت الجامعة إن التسجيل سيمتد على مدار أسبوع ابتداءً من اليوم الأربعاء 07/10/1442 هـ حتى 14/10/1442هـ.

ضوابط التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية

وقالت الجامعة إن ضوابط وشروط الفصل الصَّيفي للعام الجامعي الحالي 1441-1442هـ كما يلي:

أولًا: آلية التسجيل

بداية التسجيل 07\ 10\ 1442 هـ – 19\ 05\ 2021 م نهاية التسجيل 14\ 10\ 1442 هـ – 26\ 05\ 2021 م بداية الدراسة 25\ 10\ 1442 هـ – 06\ 06\ 2021 م تفعيل خدمة طلب الاعتذار عن الفصل الصيفي من: 03\ 11\ 1442 هـ – 13\ 06\ 2021 م إلى: 05\ 12\ 1442 هـ – 15\ 07\ 2021 م

ثانيًا: مواعيد الاختبارات النصفية والنهائية

الاختبارات النصفية من: 26\ 11\ 1442 هـ – 06\ 07\ 2021 م إلى: 30\ 11\ 1442 هـ – 10\ 07\ 2021 م الاختبارات النهائية من: 24\ 12\ 1442 هـ – 03\ 08\ 2021 م إلى: 29\ 12\ 1442 هـ – 08\ 08\ 2021 م

ثالثًا: عدد الساعات المتاحة

وقالت الجامعة إن عدد الساعات المسموح به للتسجيل في الفصل الصيفي هو 9 ساعات، و 12 ساعة هي الحدّ الأعلى إذا كان الطالب خريج وذلك حسب القواعد التنفيذيّة للائحة الدراسة والاختبارات في الجامعة.

رابعًا: أولوية التسجيل

الطلاب والطالبات المتوقّع تخرجهم في الفصل الصّيفي من العام الجامعي الحالي (1441-1442هـ).

إتاحة فرصة التسجيل (حسب أقدميّة الدّفعات بالأرقام الجامعيّة)، لجميع الطلاب والطالبات؛ وذلك وفقًا للشّواغر المتاحة في المقرّرات المطروحة.

يسمح للطالب بالاعتذار عن الفصل الصيفي بشكل كامل بعد التقدم بالطلب إلكترونيًا وفق التقويم الأكاديمي.

الدراسة عن بعد

وقالت الجامعة السعودية الإلكترونية إنه سيتم معاملة الفصل الصيفي من حيث الاختبارات، توزيع الدرجات حسب كل مقرر، والحضور والغياب كما هو معمول به في الفصول الدراسية الاعتيادية ولن يتم تسجيل أي مقررات يوجد بها تعارض في الاختبارات النصفية أو النهائية، مشيرة إلى أن الدراسة سوف تكون عن بُعد.

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