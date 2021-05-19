«الصحة»: 1213 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 910 حالات ووفاة 13 شخصًا

أعلنت وزارة الصّحة، اليوم الأربعاء، تسجيل (1213) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ وتسجيل (13) حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى (910) حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصّحة أنه بهذه الحصيلة الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى (436239)، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي (420671)، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى (7201) حالة منذ بدء الجائحة حتى الآن.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ الحالات النشطة بلغت (8367) حالة، بينما بلغت الحالات الحرجة (1372) حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا.

وكانت وزارة الصحة، حثت الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بالفيروس.

وبيّنت الوزارة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، كما أتاح تطبيق «صحتي» حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.

كما نصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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