4 مناطق تتصدر إصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ«24» ساعة الماضية.

وتصدرت 4 مناطق عدد الإصابات الجديدة، في المملكة؛ لتكون مكة المكرمة الأعلى بتسجيل 349 حالة، والرياض 334، والمنطقة الشرقية 148 والمدينة المنورة 104 حالات.

وسجلت منطقة عسير 74 حالة، وجازان 60، وتبوك 37، والقصيم 31، ونجران 26، والباحة 19، والحدود الشمالية 13، وحائل 11 والجوف 7 حالات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل (13) حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى (910) حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى (436239)، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي (420671)، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى (7201) حالة منذ بدء الجائحة حتى الآن.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ الحالات النشطة بلغت (8367) حالة، بينما بلغت الحالات الحرجة (1372) حالة.