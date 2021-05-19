«الموارد البشرية» توضح خطوات الاستفادة من خدمة التوطين الموازي

بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية وطريقة وخطوات الاستفادة من خدمة التوطين الموازي.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن خدمة التوطين الموازي تهدف إلى مساعدة المنشآت في تحسين نسب التوطين بشكل عاجل حتى تجد المنشأة العاملين السعوديين اللازمين، وذلك بمقابل مالي بحسب عدد وحدات التوطين التي تحتاجها المنشأة.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية وطريقة الاستفادة من خدمة التوطين الموازي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تحديد عدد وحدات التوطين: تقوم المنشأة بتحديد عدد وحدات التوطين المطلوبة (عدد السعوديين الذين تحتاجهم المنشأة) للوصول لنسب التوطين المستهدفة.

- حساب تكلفة وحدات التوطين الموازي: يمكن للمنشأة حساب تكلفة وحدات التوطين من خلال الآلة الحاسبة الافتراضية اضغط هنا.

- دفع قيمة الوحدات المطلوبة: بإمكان المنشأة الدفع مقدماً إما شهرياً أو لـ6 أشهر، ويتم إصدار الفاتورة بمجرد انتهاء المنشأة من طلب وحدات التوطين، ويتم تسديد المبلغ خلال 10 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة كحد أقصى.

وأشارت وزارة الموارد البشرية، إلى أن نسبة التوطين في المنشأة ترتفع بشكل تدريجي خلال 26 أسبوعًا في حال الدفع الشهري.

وأوضحت الوزارة، أن يتم استثمار مبالغ خدمة التوطين الموازي في تدريب وتأهيل السعوديين الباحثين عن عمل عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن للمنشآت في أي وقت إلغاء الخدمة وإيقافها.

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