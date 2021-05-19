شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يشيد بإختراعات الطلاب في «معرض آيسف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، بما شاهده من اختراعات قام بها الطلبة المشاركين في مجال الطاقة من مختلف دول العالم، وذلك على هامش فعاليات معرض آيسف 2021.

واطلع وزير الطاقة -خلال جولة افتراضية- على المشاريع المشاركة في مجال الطاقة، والتقى بعدد من الطلاب أصحاب المشاريع والتي تم عرضها خلال الجولة، كما اجرى نقاشاً مع قرابة 70 طالباً وطالبة من مختلف دول العالم حول مشاريعهم المشاركة وأفكارهم ورؤيتهم والجهود السعودية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على مصادر الطاقة في العالم.