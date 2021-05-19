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شكرا لقرائتكم ضبط مواطن سرق محل تموينيات في جدة واعتدى على عامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19
ضبط مواطن سرق محل تموينيات في جدة واعتدى على عامل
تحت تهديد السلاح
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن ارتكب سرقة محل تجاري واعتدى على العامل بجدة تحت تهديد السلاح.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت بفضل الله عن القبض على في العقد الرابع من العمر ارتكب سرقة مبلغ مالي من محل للتموينيات الغذائية في محافظة جدة تحت تهديد سلاح ناري كان بحوزته واعتدى على العامل بالضرب ولاذ بالفرار مستخدمًا مركبة مسروقة.
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