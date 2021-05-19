ضبط مواطن سرق محل تموينيات في جدة واعتدى على عامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن ارتكب سرقة محل تجاري واعتدى على العامل بجدة تحت تهديد السلاح.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت بفضل الله عن القبض على في العقد الرابع من العمر ارتكب سرقة مبلغ مالي من محل للتموينيات الغذائية في محافظة جدة تحت تهديد سلاح ناري كان بحوزته واعتدى على العامل بالضرب ولاذ بالفرار مستخدمًا مركبة مسروقة.



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