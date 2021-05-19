‏الرئيس اللبناني يوقع مرسوم تعيين وزيرة الدفاع زينة عكر وزيرة للخارجية بالوكالة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسومًا رئاسيًا يقضي بتعيين وزيرة الدفاع زينة عكر في منصب وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة خلفًا للوزير العنصري المستقيل شربل وهبة.

من هي زينة عكر ؟

والمعروف أن عكر هي سياسية لبنانية وأول امرأة عربية تشغل منصب وزير الدفاع، ونائب رئيس الوزراء في حكومة حسان دياب، حيث شغلت منصب وزير الدفاع منذ 21 يناير 2020 حتى 10 أغسطس 2020، حيث استقالت الحكومة، وتتولى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

مسيرتها المهنية والعلمية

يذكر أن عكر تنحدر من أسرة مسيحية أرثوذوكسية، وهي حاصلة على البكالوريوس في التسويق والإدارة من الجامعة اللبنانية الأمريكية عام 1987، ومتزوجة من رجل الأعمال جواد عدرا، المدير العام لشركة “الدولية للمعلومات” إحدى الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان، رُشحت لمنصب وزير الدفاع من قبل تكتل “لبنان القوى”، برئاسة جبران باسيل، ورئيس الجمهورية ميشال عون.

وكان وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة تقدم باستقالته صباح اليوم عقب التصريحات العنصرية المشينة والتي أساء فيها إلى المملكة ودول الخليج العربي وشعوبها حيث انتفضت الأجهزة الرسمية والفعاليات الشعبية في هذه الدول رفضًا لهذه التجاوزات.

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