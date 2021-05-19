رقم خدمة عملاء الخطوط السعودية الجوية وأهم طرق التواصل

توفر الخطوط السعودية الجوية أرقام للتواصل منها الرقم الموحد الذي يمكن الاتصال به من الداخل والخارج بالإضافة إلى تخصيص أرقام لبعض الدول ويمكن الحصول عليها من موقع الشركة على الإنترنت للتواصل مع خدمة العملاء، كما يمكن التواصل من خلال عدة طرق مختلفة منها مكاتب الخطوط الجوية السعودية ومن خلال التواصل الهاتفي أو عن طريق البريد الإلكتروني وغيرها من طرق التواصل التي سوف نتعرف ليها من خلال هذا المقال.

رقم خدمة عملاء الخطوط السعودية

تقدم الخطوط السعودية عدة وسائل للتواصل والحصول على الخدمات التي منها حجز الرحلات الدولية أو إلغائها والتي يمكن الحصول عليها كذلك من خلال موقع الخطوط السعودية الإلكتروني ومن هذه الأرقام:

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الرقم الموحد لحجز الرحلات من داخل المملكة أو الاستعلام عن الحجز وهو” 920022222″ كما يمكن إلغاء الحجز من خلال الرقم” 920030000″ تم توفير رقم خاص عن طريق تطبيق واتس اب للاستعلام عن الحجز وهو” 054000000″ رقم الدعم الفني”00966126864473

الدعم الفني لخدمات الحجز والدفع

توفر شركة الخطوط السعودية من خلال موقعها الإلكتروني طريقة التواصل مع الدعم الفني لخدمات حجز الرحلات الجوية وطرق الدفع، يتمكن الأفراد من التواصل من خلال نموذج الدعم الفني على موقع شركة الخطوط السعودية من خلال التالي: