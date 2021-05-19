شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الشاعر ياسر التويجري يرد على من يربط التخلف"بالبداوة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الشاعر ياسر التويجري على الأفكار الراسخة لدى البعض بربط التخلف"بالبداوة"، وذلك على خلفية التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، عن المملكة والبدو بالخليج العربي.

وقال الشاعر أن مثل هذه الأفكار أصبحت "أسطوانة مشروخة"، مؤكدًا أن كل فرد في الخليج العربي يفتخر بأنه بدوي، مضيفا أن الدول الأخرى التي أخفقت في نهضة نفسها بعد الاستعمار هي من يجب أن يتم تصنيفها بالتخلف.

ولفت إلى أن الاستعمار بنى معاهد وجامعات وأدخل أشياء متقدمة في بعض الدول التي استعمرتها لكن هذه الدولة عجزت بعد رحيل الاستعمار عن تطوير نفسها بعكس بدو الخليج العربي الذين نهضوا بأنفسهم وشعوبهم إلى ما أصبحت عليه الآن.