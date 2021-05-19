شكرا لمتابعة خبر عن عبد الرحمن بن مساعد عن استقالة "شربل": مش هينين البدو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على تقديم وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة استقالته صباح اليوم الأربعاء.

ونشر "بن مساعد" الفيديو الخاص بإعلان استقالة "شربل" وعلق عليه قائلاً: "مش هينين البدو"

وجاء ذلك بعد الانتقادات اللاذعة التي تم توجيها إلى "وهبة" بعد تصريحاته المتجاوزة تجاه المملكة والخليج العربي ووصفهم بـ "البدو".

وكان "شربل" قد تهكم على المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري خلال مقابلة بقناة "الحرة" والذي قال فيها:"أنا من لبنان عم يهيني واحد من أهل البدو".