شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. توقعات بوجود سحب رعدية ممطرة على معظم المناطق باليومين المقبلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن توقعاته لحالة الطقس خلال اليومين المقبلين.

وأوضح المركز، أنه ‏من المتوقع أن تتهيأ الفرصة يومي الخميس والجمعة لتكّون سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة.

وأشار المركز، إلى أن ذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك كذلك على مرتفعات عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة.